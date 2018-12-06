МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Дружба может раствориться": в Украине объяснили спор Путина и Лукашенко

2.5тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко все больше раздражает Кремль попытками балансировать между Западом и Россией. Российский лидер Владимир Путин рассматривает Беларусь как свой передовой военный лагерь, поэтому готов жестко подавлять любые шаги Минска в направлении самостоятельности.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя жаркий спор между Лукашенко и Путиным из-за цен на газ. По его словам, между странами еще не "пошла большая трещина в дружбе". Но в случае попыток Минска отстаивать свою точку зрения, все может поменяться.

"Отношения между Беларусью и Россией – это подчиненные отношения. Это не равные по весу игроки, и Россия всегда использует свою мощь, чтобы давить в тех вопросах, в которых она может. Но с другой стороны она всегда готова "бросить кость" – экономическую, газовую, нефтяную", – отметил международник.

Новости
''Захватим Беларусь!'' Россиян разгневал поругавшийся с Путиным Лукашенко

Эксперт напомнил, что аналогичную тактику Кремль долгое время использовал в отношениях с Украиной. Однако если Беларусь будет проводить политику, направленную на независимость, эта дружба "имеет шансы очень быстро раствориться", отметил он.

"Лукашенко проводит политику балансирования, это его "фишка". Он балансирует отношения между Западом и Россией, и на этом держится на плаву политически уже очень давно. Но многих в Москве такое балансирование не устраивает", – заявил Кравченко.

"Беларусь – это, гипотетически, передовой военный лагерь для России. Соответственно, минимальный уровень самостоятельности Беларуси – это плохо для военной мощи России. Это передний фронт возможной эскалации с НАТО, со странами Балтии, с Польшей. И давайте объективно говорить – это Ривненская, Житомирская, Черниговская и Волынская области Украины. Поэтому России там не нужны никакие негативные факторы самостоятельности, которые могут помешать их политике", – объяснил эксперт.

По словам Кравченко, "каждый год в ноябре-декабре что-то негативное происходит в отношениях России и Беларуси".

"Следующий год – это электоральный год в Украине и в Молдове. Беларусь очень активный игрок в этом регионе. Я думаю, что Россия будет все больше и больше закреплять за собой этот регион, чтобы никаких негативных поползновений для Москвы не случилось", – добавил он.

Новости
''Лукашенко будут менять'': российский политик раскрыл планы Путина по Беларуси
''Дружба может раствориться": в Украине объяснили спор Путина и Лукашенко

tass.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин устроили жаркий спор на переговорах в Санкт-Петербурге. Лукашенко упрекнул коллегу, что для Беларуси российский газ, без учета транспортных затрат, обходится дороже, чем для ФРГ, "хотя наши люди против Германии воевали вместе".

В ответ Путин возразил, что рыночная цена для Минска должна быть еще выше нынешней.

После окончания переговоров Лукашенко признался, что ему "пришлось извиняться перед хозяином встречи".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
Тег
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
То ли дело отношения Украины и США. Настоящие братские партнёрские равноправные отношения. Американцы так любят и уважают своих украинских братьев, что даже специально прислали на Украину через океан самолет со своими представителями, которые раздавали печенюшки на Майдане.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Лукашенко дни и ночи печётся о благосостоянии белорусского государства.За счёт России.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги