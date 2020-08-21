Лукашенко пригрозил, что места бастующих шахтеров займут безработные украинцы

Александр Лукашенко, занимавший пост президента Беларуси пять сроков подряд, пригрозил бастующим белорусским шахтерам, что их места займут безработные, в том числе и украинцы.

С таким заявлением он выступил на встрече с работниками агрокомбината "Дзержинский", передает "Белта".

Лукашенко отреагировал на забастовку предприятий страны, в том числе "Беларуськалия".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я (дам) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут с Украины шахтеры – их море, безработных", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

18 августа в Беларуси к забастовке присоединились сотрудники предприятия "Беларуськалий", которое является важнейшим предприятием для страны и в 2019 году обеспечило 5,6% бюджета страны.

Напомним, что в легитимности переизбрания Лукашенко на шестой срок сомневаются и общественность, и наблюдатели.

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