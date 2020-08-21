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Лукашенко пригрозил, что места бастующих шахтеров займут безработные украинцы

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
2,0 т.
Лукашенко уверен, что замена бастующим шахтерам быстро найдется

Лукашенко уверен, что замена бастующим шахтерам быстро найдется.

Александр Лукашенко, занимавший пост президента Беларуси пять сроков подряд, пригрозил бастующим белорусским шахтерам, что их места займут безработные, в том числе и украинцы.

С таким заявлением он выступил на встрече с работниками агрокомбината "Дзержинский", передает "Белта".

Лукашенко отреагировал на забастовку предприятий страны, в том числе "Беларуськалия".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я (дам) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут с Украины шахтеры – их море, безработных", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

18 августа в Беларуси к забастовке присоединились сотрудники предприятия "Беларуськалий", которое является важнейшим предприятием для страны и в 2019 году обеспечило 5,6% бюджета страны.

Напомним, что в легитимности переизбрания Лукашенко на шестой срок сомневаются и общественность, и наблюдатели.

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