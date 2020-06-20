Как известно, вчера в Минск прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом, в ходе которого он провел переговоры с беларуским коллегой Владимиром Макеем. Согласно официальному подведению итогов визита, министры обсуждали вопросы развития евразийской интеграции, взаимодействию в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации подходов на международных площадках, прежде всего в ООН и ОБСЕ.

Главным же достижение визита стало заключение между Россией и Беларусью соглашения о взаимном признании виз, выданных иностранцам для въезда в эти страны.

Но это всё официальный язык дипломатии, за которым скрывается то, что на самом деле не позволено выкладывать на всеобщее обозрение. В данном случае я имею ввиду довольно серьезно обострившееся политическое противостояние Минска и Москвы и взаимные информационные и даже гибридные выпады.

И весьма примечательно, что Сергей Лавров отправился в Минск именно в тот момент как в Беларуси: был задержан подполковник российской полиции в отставке Андрей Новиков, которого обвинили в подготовке и организации беспорядков во время выборов президента РБ; в адрес “Газпрома” прозвучали обвинения во вмешательстве в саму предвыборную компанию; президент Беларуси заявил о предотвращении планов по дестабилизации РБ; а в российском сегменте интернет стал публиковаться компромат на старшего сына Лукашенко – Виктора.

Так же беларуские СМИ сообщают, что ещё в третьей декаде мая госпредприятиям РБ было дано указание прекратить обслуживание и вывести свои средства из российских банков и их филиалов.

Согласитесь, интересное совпадение. Совпадение. Которое мне один в один напомнило 2016-й год, когда ГРУ в Черногории провалило государственный переворот. Тогда, заминать скандал в Сербию вылетал Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который в Белграде принес официальные извинения за российских организаторов переворота в Черногории.

Собственно, позор был ещё тот, после чего Лубянка в разы усилила прессинг на Гризодубову. И в контексте нынешнего перетягивания каната Минском и Москвой, общие черты с черногорским провальным сценарием просматриваются весьма чётко и ясно.

Ведь начиная с 2019 года количество претензий Беларуси к России, уже даже не экономического или политического характера, а касательно ведения разведкой “братской” державы несанкционированных, деструктивных действий, выросло в разы.

Например, весной 2019 года, когда был арестован бывший начальник охраны Лукашенко и задержан ряд высокопоставленных силовиков, из РБ параллельно выслали (официально был отозван) посла РФ Михаила Бабича. Того самого Михаила Бабича, который изначально должен был работать в Киеве, а сейчас курирует донбасское направление ФСБ и к которому в Беларуси был придан военный атташе Кирилл Колючкин. Атташе профессиональные навыки которого выстроены на фундаменте организации государственных переворотов.

А осенью 2019 из Беларуси уже был выслан военный атташе РФ Роман Спиридонов, подозреваемый в проведении шпионской деятельности, которого до этого, по аналогичной “статье” выдворяли из Франции. Причём буквально сразу же после отправки Спиридонова восвояси, в Минске задержали и допросили гражданку России Анну Богачеву, сотрудницу "фабрики троллей" повара Путина - Евгения Пригожина.

А потому, прозвучавшие вчера из уст Александра Лукашенко слова о предотвращении планов по дестабилизации Беларуси и появившийся для сглаживания углов в Минске Сергей Лавров – это отнюдь не совпадение, а попытка замять ненужный скандал перед парадом 24 июня. И, похоже, Москва очень сильно прокололась на беларуском направлении. Впрочем, ей это уже традиционно свойственно.

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