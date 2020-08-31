Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и ввели санкции

Президенту Беларуси Александру Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Под санкции также попали 29 официальных лиц из окружения Лукашенко, сообщает министерство иностранных дел Латвии.

"Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов", – сказано в сообщении.

В латвийском МИД отметили, что они осуждают фальсификацию выборов президент Беларуси и избиение мирных демонстрантов. Дипломаты также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.

Полный список лиц, которым запрещен въезд:

Александр Лукашенко Виктор Лукашенко Игорь Сергеенко Максим Рыженков Ольга Чуприс Дмитрий Крутой Геннадий Богдан Лидия Ермошина Вадим Ипатов Елена Дмухайло Светлана Кацубо Игорь Плышкевский Олег Слижевский Ирина Челиковека Валерий Вакульчик Иван Тертель Иван Носкевич Александр Конюк Юрий Караев Геннадий Казакевич Александр Барсуков Сергей Хоменко Юрий Назаренко Роман Мельник Иван Кубраков Олег Шаблико Андрей Равков Алексей Волков Сергей Аземша Андрей Смаль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии отказались принимать Александра Лукашенко с визитом.

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