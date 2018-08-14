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Кто бы мог подумать: озвучена неожиданная информация о детстве Путина

11.6тЧитать новость на украинском

В школьные годы президент России Владимир Путин сбегал с уроков и "был озорником".

Об этом рассказала классный руководитель будущего лидера РФ Вера Гуревич, передает НТВ. Женщина работала в школе №193 Ленинграда и учила Путина с пятого по восьмой класс.

По ее словам, энергия из Путина "била ключом", так как он "был озорником". На вопрос, были ли у него "двойки", она отметила, что "в начальных классах наверняка были, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!"

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"Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель - обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка", - поведала о детстве российского президента его классный руководитель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-разведчик и бывший коллега Владимира Путина рассказал, каким он был во время службы в КГБ.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Дригало Влад
Дригало Влад
Все теперь за четверку по диктанту посадят училка))))
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VTS
VTS
Весь мир уже знает, что он ку-ку. Кого еще могли выбрать прикукуренные ватники. Так, что учителка большого секрета не открыла.
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