Кто бы мог подумать: озвучена неожиданная информация о детстве Путина

В школьные годы президент России Владимир Путин сбегал с уроков и "был озорником".

Об этом рассказала классный руководитель будущего лидера РФ Вера Гуревич, передает НТВ. Женщина работала в школе №193 Ленинграда и учила Путина с пятого по восьмой класс.

По ее словам, энергия из Путина "била ключом", так как он "был озорником". На вопрос, были ли у него "двойки", она отметила, что "в начальных классах наверняка были, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!"

"Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель - обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка", - поведала о детстве российского президента его классный руководитель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-разведчик и бывший коллега Владимира Путина рассказал, каким он был во время службы в КГБ.