Крымский мост не сдадут в срок: названа причина

Крымский мост не будет сдан в эксплуатацию в срок.

"Будет демонстрационный пуск, а затем будет очень длительный период доводки, устранения недостатков и так далее", - сказал "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

Он заметил, что под словом "открыть" можно понимать церемонию "перерезания ленточки", но к реальному началу эксплуатации моста это событие не будет иметь никакого отношения.

"В принципе, ленточку перед Крымским мостом можно перерезать и в Москве или сделать картинку, как это недавно сделал Киселев на своей программе. Но исходя из того, как это делается в России, как это разворовывается, я убежден в том, что в срок сдать мост будет очень сложно", - заверил он.

В то же время Яковенко в контексте обсуждения вопроса о разрушении моста подчеркнул: не существует связи между техногенными катастрофами в России и падением правящего режима. "Я не связываю количество катастроф с приближением крушения режима – это разные конструкции. Режим не тождественен Крымскому мосту, не тождественен торговым центрами, и количество сгоревших россиян не приближает крах режима. Я в этом уверен".

Как писал "Обозреватель", во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по нему будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года. В то же время 20 апреля появилась информация о том, что одна из опор моста якобы дала трещину, позже прозвучало предложение разобрать и забыть это сооружение.