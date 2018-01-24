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Кровавый теракт потряс Ливию: погибли десятки человек

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В городе Бенгази в Ливии произошел кровавый теракт, в результате которого погибли 33 человека, еще 71 получил ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы.

Сообщается, что второй взрыв прогремел после того, как на место приехали медики и силовики. Он повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв.

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Среди погибших, по предварительным данным, и начальник следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи.

Число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в результате страшного теракта в Афганистане погибли девять украинцев.

Место
Ливия
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