18 марта было днем взрывной активности МИД России в социальных сетях. Российские миссии по всему миру - от гигантского посольства в Вашингтоне до самых маленьких консульств - активно постили фото и видео, демонстрировавшие высокую явку граждан РФ на избирательные участки в ее дипломатических представительствах. Не удивлюсь, даже уверен, что указание обеспечить явку любой ценой было разослано со Смоленской площади задолго до дня голосования, - пишет Константин Эггерт для DW. - Ведомственная машина сработала на "отлично". В Кремле, уверен, остались довольны.

Сюрпризы от Евросоюза и Трампа

Чего не скажешь про неделю, последовавшую за голосованием. За день до него прозвучало неуклюжее обвинение в адрес Чехии, Словакии и Швеции (наряду с США и Великобританией) в производстве химического оружия. За него пришлось извиняться - типа "мы имели в виду, что у вас химическая промышленность развитая". Затем случился катастрофический по последствиям брифинг по "делу Скрипаля" в МИД для аккредитованных в России послов. Смоленская площадь не смогла представить "пуленепробиваемые" аргументы Москвы, отметающие версию российского следа в отравлении бывшего двойного агента и его дочери в Солсбери.

В ответ МИД РФ получил демонстрацию единства союзников Великобритании. Москву поддержали только представители Сербии и Венесуэлы. За этим практически дуплетом последовали две новости: о назначении, наверное, самого известного вашингтонского "ястреба" Джона Болтона советником президента Трампа по национальной безопасности и об "отзыве для консультаций" посла Евросоюза в России, немецкого дипломата Маркуса Эдерера (Markus Ederer). А под занавес недели командующий американскими силами в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Москву в поставках оружия талибам, с которыми американцы воюют.

Лондон готовит новый удар?

Дальше едва ли будет лучше. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй переживает взлет популярности. Ее твердая позиция в отношении Москвы надолго, если не навсегда, пресекла разговоры о неминуемом бунте против британского премьера в руководстве Консервативной партии. Мои лондонские источники утверждают: кабинет Мэй продолжит отвечать Москве - принятием своего варианта "закона Магнитского" и началом расследования происхождения активов русских олигархов в Соединенном Королевстве. "До лета мы много что увидим в этой сфере", - заверил меня инсайдер.

То, что у Лондона получилось уговорить союзников по ЕС официально поддержать позицию Великобритании в "деле Скрипаля" - тоже большой успех Мэй. Это было нелегко. Греция и Венгрия не хотели никаких упоминаний о России и никаких практических действий Евросоюза в отношении Москвы. Но их сопротивление было сломлено. Если последует высылка российских дипломатов хотя бы из нескольких стран ЕС, то положение официальной России осложнится еще больше.

PR-катастрофа на Смоленской

Кремль остался без союзников, без эффективных инструментов ответного давления на Евросоюз и США, без продуманной стратегии обращения к зарубежному общественному мнению. Москве сегодня просто отказали в доверии. Речь идет, по сути, о масштабном кризисе российской дипломатии. У него несколько причин. Во-первых, и я об этом писал не раз, министерство иностранных дел сейчас имеет минимальное влияние на формирование внешней политики. Это постепенно ведет к потере профессионализма. Попросту говоря, зачем напрягаться, если от тебя мало что зависит? Конечно, высококвалифицированных специалистов на Смоленской площади много, но в этом контексте их личные качества имеют все меньше значения.

Новости Россия убрала последнего свидетеля

Во-вторых, и это тоже неизбежно, профессионализм обычно вытесняется проявлением лояльности. В большинстве ведомств, причастных к формированию внешней политики, главная доблесть - преданность линии Кремля и способность, как в старом советском анекдоте, "колебаться вместе с ней". Твиттер-фестиваль рапортов о явке на выборы - блестящий тому пример.

В-третьих, сферу публичной дипломатии, призванную как раз влиять на мнение мира о России, тоже захлестнул девятый вал показной лояльности. Скандальный брифинг в МИД стал апофеозом PR-непрофессионализма. Сначала представитель МИД Ермаков извинялся перед Словакией, которую, оказывается, по инерции прошлого вместе с Чехией записали в производители химоружия, потом он обвинил Великобританию и ее союзников в русофобии, как будто выступал не дипломат, а писатель Проханов. Под занавес Ермаков почему-то стал сравнивать "дело Скрипаля" с расследованием гибели малазийского "Боинга" в небе над Украиной в июле 2014 года. Оно явно движется в нежелательную для официальной Москвы сторону. Ермаков очень "удачно" напомнил об этом иностранным дипломатам.

В Москве не понимают, как устроен Запад

И наконец, - люди, правящие Россией, смотрят на человеческую натуру предельно прагматично, если не сказать - цинично. Они совершенно не понимают, как устроены политические системы Запада. Помните, в Москве были уверены, что кавалер "Ордена дружбы" Рекс Тиллерсон полетит в Россию лоббировать интересы своей бывшей компании ExxonMobil и добиваться отмены санкций? Когда ничего подобного не случилось, все были страшно удивлены.

Да, конечно, Москве периодически удается сыграть на тщеславии или жадности отдельных западных политиков, вроде бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Но настоящего понимания общественной жизни Европы и Америки в Москве нет. Ну, не верят здесь в независимые суды, парламентскую политику, свободу СМИ, расследующих и добивающихся справедливого возмездия. Не верят, наконец, в то, что многие люди, подобно тому же Тиллерсону, хотят сохранить незапятнанной репутацию - понятие, а котором российская правящая верхушка знает только понаслышке. И до тех пор, пока это так, Россия и ее внешняя политика останутся в тупике.