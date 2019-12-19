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19 декабря • обновлено в 04:02
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Кот-"киборг" с протезами задних лап стал звездой интернета

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Шестилетний кот по имени Вито стал интернет-звездой после того, как первым в Италии получил два протезы задних лап после серьезного ДТП.

Историю о "бионическом" животном в местных соцсетях распространяют с хештегом #vituzzosuperstar. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что несчастье с Вито, или Витуццо, случилось, когда его хозяева – бывшая баскетболистка Сильвия Готтард и ее супруга Линда Ронзони – поехали в медовый месяц и на некоторое время оставили любимца у своего друга в Милане.

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Вито попал под колеса авто и потерял обе задние лапки

Вито попал под колеса авто и потерял обе задние лапки

Facebook/Vituzzo superstar

Из-за его невнимательности, кот выбежал из дома и попал под колеса авто. Его искали больше суток, и когда наконец нашли, травмы оказались очень серьезными. В частности, ему полностью раздробило обе задние лапки и в раны уже попала инфекция, поэтому их немедленно ампутировали.

Хирурги установили коту бионическую модель протезов

Хирурги установили коту бионическую модель протезов

Facebook/Vituzzo superstar

Характерно, что в таких случаях котов обычно усыпляют, однако на этот раз до костей, которые остались у животного невредимыми, хирурги присоединили временные "лапы". А также начали разрабатывать специальную бионическую модель постоянных протезов, подобных тем, которые делают для спортсменов.

Протезирование не только прошло удачно, но и стало первой успешной операцией такого типа в Италии. Несколько месяцев Вито, признаются его хозяйки, привыкал к тому, что он "бионический" кот.

Ходить на лапах-протезах Вито привыкал несколько месяцев

Ходить на лапах-протезах Вито привыкал несколько месяцев

Facebook/Vituzzo superstar

В то же время история его спасения быстро распространилась в сети, подхватили ее и местные СМИ. Вскоре же у кота даже появились собственные страницы в Instagram и Facebook.

С тех пор прошел год, и теперь Вито снова гуляет по улицам и с легкостью залезает на диван, а его владелицы снимают это и выкладывают фото и видео в соцсети.

Под одним из постов кота-"киборга" в Instagram оптимистично написано: "Вся пресса говорит обо мне. Но я остаюсь скромным".

Теперь "бионический" кот Вито – звезда интернета

Теперь "бионический" кот Вито – звезда интернета

Facebook / Vituzzo superstar

Как сообщал OBOZREVATEL, кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce), которая стала культовым мемом Сердитая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.

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Автор
Дина Баронова
Место
Италия
Теги
кот соцсети фотографии
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Куни Чан
Куни Чан
ГЕроя украины ему
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