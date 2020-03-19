Италия побила антирекорд Китая: тела жертв коронавируса вывозят военной техникой. Видео

Для вывоза умерших от нового коронавируса COVID-19 из итальянского города Бергамо задействовали армию.

Фото тяжелой техники, которая везла гробы для кремации тел, опубликовал в Facebook итальянский политик, глава партии "Лига" Маттео Сальвини (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Отметим, город расположен в одной из наиболее пострадавших областей страны – Ломбардии.

Скрин видео

Всего число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 – до 3405, случаи заражения – рекордно почти на 4,5 тысячи (всего 41 035).

Таким образом Италия обошла Китай и стала первой страной в мире по числу смертей от этой болезни (в КНР 3130 пациент погиб).

Scene "di guerra" a Bergamo: colonne di camion dell’esercito verso la circonvallazione pic.twitter.com/3Y7wudcZRb — Corriere della Sera (@Corriere) March 19, 2020

#Italy: 🇮🇹



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a — Wars on the Brink (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 19, 2020

Напомним:

Из-за коронавируса некрологи в газете Бергамо стали занимать более 10 страниц вместо одной.

В Италии большинство жертв – мужчины, средний возраст которых составляет 79 лет.

Первая смерть от коронавируса в стране была зафиксирована 21 февраля в регионе Венето

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые путешествовали без туроператоров и застряли в Египте, записали видеообращение. Они заявляют, что их не пустили на рейс.

Всего в Украине (на 19 марта) зафиксирован уже 21 случай инфицирования коронавирусом, три из которых – летальные.

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