Италия побила антирекорд Китая: тела жертв коронавируса вывозят военной техникой. Видео

Для вывоза умерших от нового коронавируса COVID-19 из итальянского города Бергамо задействовали армию.

Фото тяжелой техники, которая везла гробы для кремации тел, опубликовал в Facebook итальянский политик, глава партии "Лига" Маттео Сальвини (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, город расположен в одной из наиболее пострадавших областей страны – Ломбардии.

Всего число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 – до 3405, случаи заражения – рекордно почти на 4,5 тысячи (всего 41 035).

Таким образом Италия обошла Китай и стала первой страной в мире по числу смертей от этой болезни (в КНР 3130 пациент погиб).

