Главная Новости
19 марта • обновлено в 22:26
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Италия побила антирекорд Китая: тела жертв коронавируса вывозят военной техникой. Видео

9.8т
Читать материал на украинском

Для вывоза умерших от нового коронавируса COVID-19 из итальянского города Бергамо задействовали армию.

Фото тяжелой техники, которая везла гробы для кремации тел, опубликовал в Facebook итальянский политик, глава партии "Лига" Маттео Сальвини (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Отметим, город расположен в одной из наиболее пострадавших областей страны – Ломбардии.

В Италии тела жертв коронавируса вывозят военной техникой

Скрин видео

Всего число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 – до 3405, случаи заражения – рекордно почти на 4,5 тысячи (всего 41 035).

Таким образом Италия обошла Китай и стала первой страной в мире по числу смертей от этой болезни (в КНР 3130 пациент погиб).

Напомним:

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые путешествовали без туроператоров и застряли в Египте, записали видеообращение. Они заявляют, что их не пустили на рейс.

Всего в Украине (на 19 марта) зафиксирован уже 21 случай инфицирования коронавирусом, три из которых – летальные.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия Бергамо
Теги
смерть видео фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
0
Смешно
0
Интересно
25
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги