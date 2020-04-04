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4 апреля • обновлено в 16:50
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В Испании от COVID-19 за сутки умерли более 800 человек: статистика пошла на спад

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В Испании за 3 апреля было зарегистрировано 850 новых смертей от коронавируса COVID-19 – это наименьший показатель за последние восемь дней.

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Данные на этом этапе обнадеживают, пишет El Pais. Отметим, общее количество умерших в стране на субботу, 4 апреля, составило 11 744, а общее количество случаев COVID-19 – 124 736.

За последние сутки подтверждено 7246 новых больных. Это также меньше, чем днем ​​ранее.

COVID-19 в Испании

COVID-19 в Испании

Коллаж

"Борьба с эпидемией коронавируса станет ключевой на следующей неделе", – подчеркнули журналисты.

Издание указало на то, что число случаев госпитализации в отделения интенсивной терапии в Испании также резко сократилось.

"116 новых случаев приема, хотя к этой цифре следует относиться с особой осторожностью, поскольку некоторые автономные сообщества смешивают общее количество случаев приема с момента начала пандемии, а другие вычитают умерших и выписанных. В любом случае, это самый низкий показатель с тех пор, как Испания вступила в острую фазу кризиса", – сказано в материале.

Подтвержденные случаи новой болезни в Испании

Подтвержденные случаи новой болезни в Испании

El Pais

Добавим: Испания стала второй после США за общим количеством больных коронавирусом.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 апреля в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования COVID-19. Из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Заражения коронавирусом зафиксировано у 78 детей.

В мире количество подтвержденных случаев коронавируса уже больше 1,1 млн. В Италии больных уже более 100 тысяч, однако общая динамика постепенно улучшается.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Теги
вирус инфекция болезнь
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