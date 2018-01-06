"Контрсанкции не сработали": ЕС выставил России миллиардный счет

Европейский Союз намерен взыскивать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.
Об этом информирует американское издание Politico, которое отмечает, что руководство ЕС усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций".
Так, в ЕС утверждают, что Кремль незаконно запретил импорт свинины из Европы в январе 2014 года, когда отношения главы РФ Владимира Путина со странами Запада резко ухудшились.
Всемирная торговая организация уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.
Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедливым ли является этот иск. В случае положительного решения суд определит возможность финансового взыскания в отношении России.
Отмечается, что еще в 2016 году Всемирная торговая организация постановила, что незаконное ограничение импорта свинины из Евросоюза стало ударом для Германии, Дании и Нидерландов.
Сумма в 1,4 миллиарда евро равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. При этом Евросоюз хочет каждый год повышать размер взысканий на 15%.
Как сообщал "Обозреватель", представители российской олигархии впали в панику из-за санкций США.
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