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"Контрсанкции не сработали": ЕС выставил России миллиардный счет

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Европейский Союз намерен взыскивать с России 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

Об этом информирует американское издание Politico, которое отмечает, что руководство ЕС усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций".

Так, в ЕС утверждают, что Кремль незаконно запретил импорт свинины из Европы в январе 2014 года, когда отношения главы РФ Владимира Путина со странами Запада резко ухудшились.

Всемирная торговая организация уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.

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Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедливым ли является этот иск. В случае положительного решения суд определит возможность финансового взыскания в отношении России.

Отмечается, что еще в 2016 году Всемирная торговая организация постановила, что незаконное ограничение импорта свинины из Евросоюза стало ударом для Германии, Дании и Нидерландов.

Сумма в 1,4 миллиарда евро равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. При этом Евросоюз хочет каждый год повышать размер взысканий на 15%.

Как сообщал "Обозреватель", представители российской олигархии впали в панику из-за санкций США.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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