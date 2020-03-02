Сразу два конкурента Трампа выбыли из президентской гонки

Два конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США – миллиардер Том Стайер и бывший мэр города Саут Бенд Пит Буттиджидж – выбыли из избирательной гонки.

Причиной таких решений политиков стали провальные для них результаты праймериз. Так, Стайер с огромным отрывом проиграл в штате Южная Каролина, передает "Голос Америки".

Он инвестировал миллионы долларов в предвыборную рекламу, однако на внутрипартийных выборах, по предварительным данным, его поддержали лишь 11,3% избирателей.

Том Стайер Известия

"Мы живем в стране, где глубокая экономическая несправедливость, где богатые люди получают выгоду за счет всех остальных. Я не входил в эту предвыборную гонку, чтобы просто получить голоса. Я вел эту кампанию, чтобы говорить о вещах, которые меня волновали больше всего", – подытожил Стайер свое участие в выборах.

Буттиджидж заявил о своем решении вечером в воскресенье, 2 марта. Он успел одержать победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина и оказался далеко позади лидеров.

"Мы должны признать, что на данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в эти цели и идеалы – это отойти в сторону и помочь сплотить нашу партию и нашу страну. Итак, сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию на пост президента", – цитирует его CNN.

Пит Буттиджидж ekd.me

Буттиджидж стал первым открытым гомосексуалистом, который не только участвовал в президентских выборах, но и смог пройти первый этап, получив поддержку для выдвижения на пост главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что все конкуренты Трампа перед праймериз высказались против сотрудничества с Россией.

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