Климкин рассказал о точке невозврата между Трампом и Зеленским: в чем суть

Если бы президент Украины Владимир Зеленский пошел на поводу у главы США Дональда Трампа и начал расследование против его соперника на выборах Джо Байдена, это бы стало настоящей проблемой в друхсторонних отношениях.

Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Субботнего интервью" на "Радио Свобода" (видео есть в открытом доступе в сети, чтобы посмотреть, поскролльте). По его мнению, давление со стороны Трампа на Зеленского оказывалось в любом случае.

Павел Климкин Скриншот с видео

При этом Климкин уточняет, что он точно не знает, каким оно было, и может ли оно вызывать какую-ту юридическую ответственность.

"Что касается Зеленского, по поводу дела против Байдена, ничего мегакатастрофичного он не сказал. Он же не пообещал начать расследование? Вот если бы он это сказал, это была бы реальная проблема", – подчеркнул экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин заявлял, что риски для страны после обнародования стенограммы разговора президентов США Трампа и Украины Зеленского просто безумные.

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