В китайском Ухане, откуда началось распространение коронавируса, после двухмесячной приостановки из-за эпидемии возобновило работу метро.

Об этом передает "Слово и дело" со ссылкой на местную газету "Женьминь Жибао". 28 марта в 5:25 поезд B68 вышел из депо и проследовал по второй линии метро Уханя.

Пока что восстановлена работа 184 станций, где находятся около 200 тепловизоров для измерения температуры пассажиров.

При этом в поездах ведется наблюдение за людьми, а на сиденьях есть наклейки с просьбой "садиться через одного".

Напомним, карантин в провинции Хубэй был остановлен 25 марта, власти сняли запрет на перемещения населения и въезд/выезд из региона. Ожидается, что 8 апреля все запреты отменят и в самом городе.

Ухань, Китай

Как писал OBOZREVATEL, всего в Китае обнаружено более 81 тысячи инфицированных коронавирусом, из которых почти 75 тысяч вылечились. Скончались три тысячи человек, еще столько же продолжают лечение.

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