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3 мая • обновлено в 22:13
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Китай намеренно "убивал" данные о коронавирусе: разведка вскрыла секретную информацию

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Правительство Китая намеренно скрывало и уничтожало данные о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия), китайские власти заставляли врачей молчать, уничтожая доказательства наличия коронавируса в лабораториях.

Также Китай отказывался предоставлять живые образцы ученым, которые работали над созданием вакцины от COVID-19.

Китай намеренно уничтожал данные о COVID-19

Китай намеренно уничтожал данные о COVID-19

"Несмотря на доказательства передачи вируса от человека к человеку с начала декабря, власти КНР отрицали это вплоть до 20 января", – говорится в докладе спецслужб.

По данным разведки, профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии обнаружила образцы коронавируса в пещере провинции Юньнань. Он был схож с COVID-19. Затем ученые занимались синтезом коронавируса, выведенного из организма летучих мышей.

Однако позже якобы выяснилось, что геном COVID-19 не совпадает с теми вирусами, которые изучались в лаборатории под руководством Ши Чжэнли.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы взялись за двоих китайских ученых, которые работали в Уханьском институте вирусологии и изучали летучих мышей за деньги правительств Австралии и Китая.

Китай не допустил Всемирную организацию здоровья к участию в расследовании происхождения коронавируса COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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Andria Viktor
Andria Viktor
Славный Китай всех нагнул,миллиард населения не так просто уничтожить,это не миллион,где "+" или "-"не сыграет роли.
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