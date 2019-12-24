"Киев – мать городов!" Лукашенко поставил Россию на место

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в России пытаются забыть о Киевской Руси, а также о якобы "братстве" русского и украинского народов.

Об это он рассказал в эфире "Эхо Москвы". По его мнению, России не стоит делать вид, будто бы Киевской Руси не существовало. Он отметил, что Киев – мать городов и от этого нельзя уходить.

"Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть", – сказал он.

Лукашенко заявил, что в России якобы пытаются забыть о Киевской Руси

Президент Беларуси считает, что "не надо это забывать, это обижает украинцев".

"Много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать", – подчеркнул Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что если Россия будет пытаться нарушить суверенитет страны, то Запад и НАТО сочтут это за угрозу и будет война.

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