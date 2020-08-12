Казарин предупредил Лукашенко о повторении судьбы Януковича

Президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Павел Казарин. Он уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению и образу жизни.

"Александр Лукашенко стал архитектором национального восстания. Виктор Янукович мог бы многое ему рассказать. Например, о том, чем чревато поражение. О том, как уличное восстание делает маргинальные прежде лозунги новой нормой. Как полузабытые герои прошлого возвращаются в национальный пантеон. О том, как личное поражение вождя становится коллективным поражением его этики и эстетики. Кому, как не Виктору Януковичу об этом знать", – отметил журналист.

Казарин напомнил, что Янукович был главным ингредиентом обоих Майданов. Против него на одних баррикадах объединились люди самых разных возрастов, географий и профессий. У всех них было разное представление о том, чего они хотят, и одно общее – о том, чего они не желают. Теперь такая же роль досталась Лукашенко в истории Беларуси.

"На постсоветском пространстве у любого протеста заранее определены роли. Улица становится "будущим", которое бьется с опостылевшим "прошлым". А потому эстетика уличного восстания, его лозунги и флаги – это контуры будущей Беларуси. Александр Лукашенко может думать, что ему под силу дубинками загнать эту эстетику снова в подполье. Но, на самом деле, он ее лишь легитимизирует. В рамках старой, как мир, логики, что любое насилие сакрализует конфликт и флаги", – пишет журналист.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что президент Беларуси сумел максимально облегчить задачу своим противникам. Ведь целых 26 лет строил в своей стране "СССР с 40 сортами колбасы", боролся с исторической памятью и символами. В результате политик получил гражданский протест, который эстетически и этически выглядит как национальное восстание.

"Даже украинский Майдан не мог похвастаться такой стилистической разницей противоположных баррикад. Шесть лет назад флаг в стране был один – равно, как и герб. А в Беларуси мы следим за тем, как советское полотнище пытается противостоять бело-красно-белому флагу. Контраст усиливает противостояние и заставляет думать о том, что Беларусь проживает свой собственный 1991 год. Пусть и с тридцатилетним опозданием", – считает Казарин.

По его словам, неважно, чем считает происходящее сам Лукашенко и неважно, как эти события видят в Москве и Киеве. Ведь главное то, что Беларусь сейчас получает опыт национального восстания, который не получится обнулить, даже если восстание проиграет или восставшие окажутся в меньшинстве по сравнению с равнодушными.

"Потому что национальный миф куется не только из побед, но и из поражений. Не только из опыта победителей, но и из опыта проигравших. Кому как не Украине об этом знать... В конце концов, будущее всегда побеждает прошлое, даже если проигрывает ему какие-то тактические сражения. Спросите у Виктора Януковича", – резюмировал журналист.

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