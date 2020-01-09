"Горел" весь горизонт: всплыло новое видео падения украинского самолета

В сети появилось новое видео крушения украинского лайнера МАУ в Иране, которое произошло 8 января.
Кадры были сняты с салона проезжавшего неподалеку автомобиля и были распространены в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На записи видно, что самолет начал стремительно падать, объятый пламенем. После аварии видно яркую вспышку света, на время осветившую весь горизонт.
Катастрофа самолета в Иране: новые кадры падения
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео с камер наблюдения на здании, возле которого упал самолет.
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