"Горел" весь горизонт: всплыло новое видео падения украинского самолета

В сети появилось новое видео крушения украинского лайнера МАУ в Иране, которое произошло 8 января.

Кадры были сняты с салона проезжавшего неподалеку автомобиля и были распространены в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На записи видно, что самолет начал стремительно падать, объятый пламенем. После аварии видно яркую вспышку света, на время осветившую весь горизонт.

Катастрофа самолета в Иране: новые кадры падения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео с камер наблюдения на здании, возле которого упал самолет.

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