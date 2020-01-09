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9 января • обновлено в 20:50
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"Горел" весь горизонт: всплыло новое видео падения украинского самолета

5.1т
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В сети появилось новое видео крушения украинского лайнера МАУ в Иране, которое произошло 8 января.

Кадры были сняты с салона проезжавшего неподалеку автомобиля и были распространены в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На записи видно, что самолет начал стремительно падать, объятый пламенем. После аварии видно яркую вспышку света, на время осветившую весь горизонт.

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Катастрофа самолета в Иране: новые кадры падения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео с камер наблюдения на здании, возле которого упал самолет.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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