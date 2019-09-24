Карибы всколыхнуло мощное землетрясение: закрыты школы и госструктуры

У берегов Пуэрто-Рико (Карибские острова) 23 сентября произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом сообщили в АР со ссылкой на Геологическую службу США. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Школы и правительственные учреждения на острове во вторник будут закрыты из-за ливней и угрозы подтоплений и оползней.

Первый подземный толчок жители этой территории США ощутили в 23:23 понедельника (6:26 вторника по киевскому времени), после этого в течение часа было еще три афтершока магнитудой 4,7 и 4,6.

По оценкам сейсмологов, эпицентр находился в 79 километрах от северо-западного побережья острова на глубине десять километров. Землетрясение было самым сильным для Пуэрто-Рико за последние несколько лет, хотя легкие подземные толчки там ощущаются регулярно.

Последствия землетрясения в Пуэрто-Рико Twitter El Foro de Puerto Rico

Последствия землетрясения в Пуэрто-Рико Twitter El Foro de Puerto Rico

Как писал OBOZREVATEL, 22 сентября Японию атаковал мощный тайфун "Тапа". Стихия прошлась по югу и юго-западу страны, основной удар получили острова Окинава и Кюсю. Пострадали не менее 30 человек.

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