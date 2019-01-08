Потрясающий опрос. Сторонники Социал-демократической партии Германии, партии "Зелёных", "Альтернативы для Германии" и партии "Левых" считают США более опасным или настолько же опасным государством как Россия. При всей критике Трампа – он не властелин-самодержец, разделение ветвей власти в США по-прежнему работает, он не нападал на соседние страны и его противников не убивали одного за другим. Полагаю, что тот, кто не понимает разницы между диктатурой и демократией (да, пусть и сталкивающейся с трудностями) глуп и безрассуден.
Кроме того, он грешит и против истории. Это предательство тех мёртвых, убитых на Берлинской стене лишь потому, что эти люди просто пытались убежать от диктатуры, управляемой Россией, в ту часть Германии, которая была в союзе с Соединенными Штатами Америки. Это предательство тех американских лётчиков, которые рискуя своими жизнями, наладили воздушный мост и, тем самым, спасли Западный Берлин. Лично я бы очень хотел гораздо большей близости с Россией - но не с Россией, под управлением диктатуры спецслужб (КГБ).
Также удивительно, что США считают самой опасной страной в мире больше сторонников СДПГ и "Зеленых", чем сторонников АдГ (а вот то, что наивысший процент сторонников с таким мнением у "Левых", наоборот, не удивляет вовсе).
Опрос: "КАКАЯ СТРАНА САМАЯ ОПАСНАЯ?"
(на основании партийной принадлежности)
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