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7 февраля • обновлено в 07:30
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Как с Крымом не выйдет: Шендерович объяснил, почему Путин не "возьмет" Беларусь

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Крымский сценарий на Донбассе маловероятен, так как президент России Владимир Путин всячески пытается договориться с Минском.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, главе белорусского государства Александру Лукашенко пока удается лавировать между "темой славянской "дружбы до гроба" и угрозой повернуться с распростертыми объятиями на Запад и войти в НАТО".

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

"Газета.ру"

"Лукашенко совершенно не светит становиться главой 90-го субъекта Российской Федерации, одним из губернаторов. У него другие амбиции и другая практика. Он целовался в десны еще с Ельциным. Что предложат – это другой вопрос. В конце 1990-х у Лукашенко была иллюзия, что он может стать главой общего Союзного государства вместо стареющего Ельцина", – пояснил Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель выразил мнение, что режим президента России Владимира Путина, как и главы Беларуси Александра Лукашенко, обречены на обрушение, а не на эволюционный выход.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это тот шендорович что в мамаду снимался
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1
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Сан мудреца тебе и уготован в какой-нибудь из жизней, может быть. Конкретно ж в этой ты всего лишь клоун, чей крест не объяснять, а веселить. :)
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3
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hunt andres
hunt andres
zhukov vanya, а тебе ваней жуковым?
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1
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zhukov vanya
zhukov vanya
Ш. Олег, И как оно тебе паяцем работать,нравится?
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0
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто такой Шендерович? почему он нам что-то объясняет?
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4
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Zhikharev Dmitry, А разве вам можно что то объяснить.?
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