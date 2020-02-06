Как с Крымом не выйдет: Шендерович объяснил, почему Путин не "возьмет" Беларусь

Крымский сценарий на Донбассе маловероятен, так как президент России Владимир Путин всячески пытается договориться с Минском.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, главе белорусского государства Александру Лукашенко пока удается лавировать между "темой славянской "дружбы до гроба" и угрозой повернуться с распростертыми объятиями на Запад и войти в НАТО".

Александр Лукашенко и Владимир Путин "Газета.ру"

"Лукашенко совершенно не светит становиться главой 90-го субъекта Российской Федерации, одним из губернаторов. У него другие амбиции и другая практика. Он целовался в десны еще с Ельциным. Что предложат – это другой вопрос. В конце 1990-х у Лукашенко была иллюзия, что он может стать главой общего Союзного государства вместо стареющего Ельцина", – пояснил Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель выразил мнение, что режим президента России Владимира Путина, как и главы Беларуси Александра Лукашенко, обречены на обрушение, а не на эволюционный выход.

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