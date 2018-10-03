Полковник Главного разведывательного управления РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), подозреваемый в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию Виктора Януковича. Об этом рассказал журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, участвующий в расследовании о фигурантах "дела Скрипалей" – ред.

Я верю в то, что информация об участии грушника Анатолия Чепиги в операции по вывозу в Россию Януковича соответствует действительности. Ребята, которые работают у Ходорковского, достаточно хорошо проверяют информацию, прежде чем ее опубликовать. Тем более, что еще до этого было известно, что Чепига был награжден званием Героя России за некую "миротворческую" операцию на востоке Украины, которая по времени совпадает с бегством Януковича.

Герой России – это очень высокое звание в РФ, направо-налево оно просто так не раздается. Должно было быть что-то, что было отмечено на уровне президента страны. Поэтому история с Януковичем в этом случае выглядит достаточно правдоподобно. Тем более, что в эвакуации участвовали военные, к которым относится ГРУ (полное его название – ГУ Генштаба Минобороны РФ).

Правда, в Украине многие ищут какую-то конспирологию в словах Канева, смыслы, которых там нет. Поскольку журналист сказал об "операции по бегству из Межигорья", то многие восприняли эту информацию буквально, дескать, Чепига прямо из Киева вез бывшего президента. Хотя имеется в виду один этап операции – эвакуация Януковича с Украины с помощью вертолетов Минобороны. Насколько я могу судить, этой же версии придерживается и Генпрокуратура Украины, и круг сопровождавших отъезд Януковича вполне раскрыт в ходе судебных слушаний в Оболонском суде.

Новости В умении убивать им нет равных

Мы до конца так и не знаем, ставилась ли Чепиге-Боширову и примкнувшему к нему "Петрову" задача по полной ликвидации Скрипаля или ставилась задача "пошуметь и попугать". Это лишь предположение, что речь шла про ликвидацию и что она не была реализована из-за влажной погоды, что ослабило действие яда. Не зря же в интервью убийцы на этот фактор так жаловались – им же надо было как-то объяснить неудачу начальству.

Если же операция проводилась для прекращения сотрудничества Скрипаля с испанцами, то, по всей вероятности, задача была достигнута. У Скрипаля сейчас парализованная или полупарализованная речь и про информационный обмен или какие-то иные активные действия с его стороны сейчас речь не идет. Поэтому, к сожалению, в этой части грушники свое задание выполнили.

Что касается уровня российских спецслужб, то вопрос тут, скорее не в качестве сотрудников, а в их лояльности режиму и готовности идти на преступления по приказу сверху. Содействие в побеге Януковича – это преступление в отношении тогда еще союзной страны Украины, а в отношении Скрипаля – это уже покушение на убийство, причем крайне общественно опасным способом, фактически – террористический акт. Людей, готовых выполнить такие приказы, немного, поэтому отбираются по критерию "не подведут и будут стоять на своем", а не по принципу особых профессиональных навыков. Тем более, что ГРУ – это организация для диверсионных актов, разведки боем в прифронтовой зоне, пуску под откос поездов врага, а отнюдь не "белые воротнички" политической разведки (СВР).

Что дальше? Агенты засветились, но ничего, в России им найдут другое применение. В Думу изберут, или губернаторами назначат. А вот когда власть сменится, конечно, вопросы к преступлениям, которые они совершили, встанут в полный рост. Так что за решеткой мы этих парней, скорее всего, еще увидим.