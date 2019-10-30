Израиль срочно закрывает дипмиссию в Украине: что произошло

Посольство Израиля в Украине заявило о немедленном закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.

Об этом говорится в заявлении на официальной странице посольства в Facebook. "Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в Течение нескольких десятилетий мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство", – подчеркнули дипломаты.

По их словам, они вынуждены принять такие меры, потому что "жизненным интересы государства Израиль нанесен ущерб".

Посольство Израиля в Киеве "Укринформ"

"Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесенный ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", – говорится в сообщении.

Причиной таких действия стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В совместном заявлении рабочих комитетов МИД и Минобороны, распространенном вечером в понедельник, 29 октября, этот шаг охарактеризован как серьезный удар по заработку израильских дипломатических и военных представителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Государственное управление делами во время визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину сняло для него самый дорогой номер в самом дорогом отеле за 100 тыс. грн в сутки.

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