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16 ноября • обновлено в 18:03
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Израиль и США "уничтожили" супер-ракету Путина: детали инцидента

4.8т
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Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

Как сообщает портал Breaking Defense, помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты.

Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon).

Истребители F-35

Истребители F-35

militaryarms.ru

Новости
Истребители НАТО дерзко проучили самолеты Путина. Фотофакт

Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, отмечает издание.

Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе сектора Газа.

Как писал OBOZREVATEL, истребители США перехватили два бомбардировщика России в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Израиль
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Andria Viktor
Andria Viktor
Мир наступит на планете,когда все народы мира пройдут на Красной площади с песней-Лала,Путин живее всех живых и дальше..по тексту.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Andria Viktor, пердун старый, ты этого точно не увидишь))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot" надо было сразу писать это, дальше читать бы никто не стал.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
P.S. Наибольшая скорость цели Пэтриот - 1800 м/с Наибольшая скорость Триумф С-400 цели - 4000 м/с. Имитировали xyй дверной ручкой ))) Но какелам сойдет для мрий.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Ай ай,що робыти?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Andria Viktor, шо хрюкнул старый пердун?
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