Израиль и США "уничтожили" супер-ракету Путина: детали инцидента

Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

Как сообщает портал Breaking Defense, помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты.

Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon).

Истребители F-35 militaryarms.ru

Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, отмечает издание.

Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе сектора Газа.

Как писал OBOZREVATEL, истребители США перехватили два бомбардировщика России в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.

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