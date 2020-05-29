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29 мая • обновлено в 20:17
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Из Польши срочно депортировали 33 украинцев: детали инцидента

1.3т
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В Польше при попытке пересечь границу с Чехией задержали 33 украинцев и двух чехов, которые хотели избежать прохождения обязательного 14-дневного карантина.

Инцидент произошел 27 мая вблизи села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства. Об этом сообщает польская пограничная служба.

Отмечается, что всех иностранцев задержали при попытке незаконно проехать на территорию Чехии в обход пункта пропуска и санитарного контроля на четырех автобусах.

Украинский задержали в Польше при попытке пересечь границу с Чехией

Украинский задержали в Польше при попытке пересечь границу с Чехией

Известно, что в автотранспорте находились граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет, которые легально прибыли в Польшу из Украины 25 и 27 мая. Согласно польскому законодательству, они должны были находиться на карантине, однако решили уклониться от этого требования.

Сейчас каждому из украинцев временно запретили въезд не только в Польшу, но и в других европейских странах Шенгенской зоны. Кроме этого, отменили польские национальные рабочие визы. Теперь задержанные еще и обязаны выплатить штраф, а также немедленно покинуть территорию страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии обновили правила пересечения границы для иностранцев на время действия карантина из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
украинцы за границей
Место
Польша
Теги
карантин граница украинцы в Польше заробитчане
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