Иран пригрозил ударом по Израилю: ВС страны привели в полную готовность

Иранский Корпус стражей исламской революции, элитным подразделением которого руководил убитый генерал Касем Сулеймани, пригрозил ударить ракетами по городу Хайфа в Израиле в случае использования территории страны для атаки США.
Вооруженные силы Израиля в ответ привели в полную боевую готовность. Об этом сообщает Newsru.co.il.
В Telegram-канале КСИРа написали, что Израиль якобы причастен к убийству Сулеймани, поэтому если страна будет помогать США, на ее территорию нападут террористы "Хезболлы".
Израиль в полной боевой готовности из-за угроз Ирана
prizivaut.ru
В Twitter AjABreaking также заявили, что Израиль, якобы не дожидаясь удара от "Хезболлы", начал запускать световые бомбы на границе с сирийскими Голанами.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Иран выпустил по военным базах США десятки баллистических ракет. СМИ сообщили о более чем 20 погибших американских военных.
Президент США Дональд Трамп созвал экстренное совещание.
Иран официально взял на себя ответственность за обстрелы, назвав это местью за убийство Штатами генерала Касема Сулеймани.
В Иране заявили, что любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак против Ирана, будет целью для ответного удара.
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