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8 января • обновлено в 08:37
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Иран пригрозил ударом по Израилю: ВС страны привели в полную готовность

3.4т
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Иранский Корпус стражей исламской революции, элитным подразделением которого руководил убитый генерал Касем Сулеймани, пригрозил ударить ракетами по городу Хайфа в Израиле в случае использования территории страны для атаки США.

Вооруженные силы Израиля в ответ привели в полную боевую готовность. Об этом сообщает Newsru.co.il.

В Telegram-канале КСИРа написали, что Израиль якобы причастен к убийству Сулеймани, поэтому если страна будет помогать США, на ее территорию нападут террористы "Хезболлы".

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Израиль в полной боевой готовности из-за угроз Ирана

prizivaut.ru

В Twitter AjABreaking также заявили, что Израиль, якобы не дожидаясь удара от "Хезболлы", начал запускать световые бомбы на границе с сирийскими Голанами.

Иран пригрозил ударом по Израилю: ВС страны привели в полную готовность

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Персоны
Дональд Трамп Касем Сулеймани
Место
Израиль
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А Аркаша Бабченко в Израиль свалил на Абрамсе? Если да, то Ирану жoпа.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если евреи и США объединяться Иран сравняют с землёй))))))
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2 из 3 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Артеллерист Моня, ты думаешь что тебя обойдет стороной полномасштабный конфликт с Ираном?!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Plotnikov Alex, мне ни капли не жалко тех кто дружит в РФ,это выродки
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Пети Moщи
Пети Moщи
Шииты по всему миру, и они идейные до мозга костей, подпи,ндосникам ..опа
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пети Moщи, носатые тоже идейные, и ни перед чем не остановятся, а если учитывать что у них имеется ядерное оружие...
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