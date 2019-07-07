Иран пошел на дерзкую ядерную выходку против США: что теперь будет

Иран собирается нарушить условия договора о Совместном всеобъемлющем плану действий (СВПД) и снять ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.

Как передает BBC, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи заявив, что Иран все еще хочет спасти сделку, но обвинил европейские страны в том, что они не выполнили свои обязательства.

Арагчи уточнил, что власти Ирана с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД по ядерной программе, которое будет происходить каждые 60 дней, если участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Тегеран также начинает обогащение урана выше уровня 3,67%, добавил он.

Напомним, что 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе и восстановят санкции против Ирана. Спустя год Иран установил 60-дневный срок для остальных подписантов соглашения - Китая, Франции, Германии, России и Великобритании – чтобы защитить страну от санкций США.

В тоже время Аракчи утверждает, что Иран не намерен создавать ядерное оружие.

В свою очередь Россия призывает власти Ирана не принимать спешных решений.

"Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки", – заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, угрозы Ирана могут ударить по ним самим так, "как не ударяли ни по кому прежде".

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