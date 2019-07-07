Интернет захватила нацистская теория о "великом замещении": о чем речь

В сети набирает популярности нацистская теория о "великом замещении", которую сформулировали ультраправые французы.

Об этом сказано в исследовании британской организации Institute for Strategic Dialogue, пишет издание The Guardian.

"Невероятно наблюдать, насколько ультраправые концепции "великого замещения" и призывы к "ремиграции" вошли в широкий политический дискурс. Теперь о них говорят политики, которые возглавляют государства и заседают в парламентах", – говорится в исследовании.

Сообщается, что сейчас треть всех обсуждений этих теорий в интернете уже идет на английском языке. Восемь из десяти самых популярных Twitter-аккаунтов ведутся на французском языке, два — на английском. Из этих двух один принадлежит президенту США Дональду Трампу, второй — правому сайту Defend Europa.

Отметим, что теория "великого замещения" говорит, что в Европе идет геноцид белого населения, которое замещается выходцами с Ближнего Востока и из Северной Африки, что рано или поздно приведет к вымиранию белых людей. "Ремиграция" предлагает насильственный вывоз из Европы этнических меньшинств — это, по версии некоторых теоретиков, позволит избежать "замещения".

Издание пишет, что именно идея вдохновила на теракт австралийца Брента Тарранта, который 15 марта напал на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч.

Теракт в Новой Зеландии

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