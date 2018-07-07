Керівники Загальноросійського офіцерського зібрання – ветеранської організації, яка відома своїми шовіністичними поглядами і підтримкою влади – звернулися до адміністрації президента Росії і до Верховного суду країни з вимогою легалізувати так звані "приватні військові компанії" і їхніх бійців. У заяві йдеться про скарги, які надходять від громадян, які отримали поранення в Сирії. Але неодноразово з’являлася інформація про те, що приватні військові компанії активно брали участь в боях на Донбасі як "добровольці" на боці угруповань "ДНР" і "ЛНР". Втім, автори заяви вимагають "негайно встановити і визнати статус учасників бойових дій в структурах приватних військових компаній". Так що мова може йти не лише про Сирію, пише Віталій Портніков для "Радіо свобода".

Заява ветеранської організації показує, що гібридна війна виявляється такою не тільки для країн, проти яких діє Кремль, але і для самих росіян – учасників військових дій. На батьківщині вони виявляються без офіційного визнання, без допомоги, без реабілітації. Слова "нас там немає", які зазвичай супроводжують будь-яке звинувачення російської сторони у причетності до військових дій, дозволяють не помічати учасників воєн і навіть переслідувати їх як кримінальних злочинців, якщо вони відмовляються сприймати свою роль бійців-невидимок. Російська громадська думка, як правило, погоджується з таким підходом влади. Згадаймо, що в перші місяці війни в Україні не було жодної серйозної реакції на жертви серед російських військових, а тих, хто намагався привернути увагу суспільства до того, що відбувалося, переслідували.

Під час акції біля посольства Росії в Україні. Київ, 2 червня 2018 року

"Іхтамнет" хочуть визнання самого факту свого існування від власної держави

Але невдоволення байдужістю влади потроху посилюється в середовищі самих військових. Володимир Путін – не тільки президент, якому не дуже цікаві проблеми своїх громадян, що доводиться його байдужістю до впливу санкцій і антисанкцій на соціальну стабільність. Він ще і головнокомандувач, якому, як виглядає, мало цікаві долі власних солдатів.

І те, що цих солдатів перетворюють на невидимок, Путіна і його соратників не виправдовує.

Кількість приватних військових компаній в Росії тільки збільшується. "Добровольці" – головний військовий ресурс Путіна, який мислить в логіці спеціальних операцій, а не відкритої війни. І зрозуміло, що "іхтамнети" хочуть визнання самого факту свого існування від власної держави. Але навряд чи вони зможуть на це розраховувати. Їм доведеться гинути і хворіти в невідомості, в той час як власники приватних військових компаній будуть отримувати ордени і заробляти гроші. Всі спроби провести через парламент закони, які дозволили б легалізувати приватні військові компанії, досі блокувалися урядом Росії.