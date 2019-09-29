Грозит импичмент? Вокруг премьера Британии разгорелись громкие скандалы

Оппозиция может запустить процедуру импичмента в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Подобная возможность, как пишет The Sunday Times, обсуждалась на встрече оппозиционных политиков 26 сентября, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда.

Он признал незаконной приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель (до середины октября). Ранее критики премьера заявляли, что при помощи пророгации парламента он хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit.

По данным журналистов, предложение об импичменте было разработано валлийской партией "Плайд камри", и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин.

Теоретическим итогом этой процедуры, если ей будет дан ход, мог бы стать судебный процесс над премьер-министром и даже уголовный срок.

"Я признаю, что идея импичмента в отношении премьер-министра кажется мне чрезвычайной, даже уникальной. Но мы живем в чрезвычайные времена. Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент", – отметила представитель "Плайд камри" в парламенте Лиз Сэвилл.

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Помимо этого, власти Лондона направили запрос на расследование связей нынешнего премьер-министра Британии с американской бизнес-леди Дженнифер Аркур, которая якобы получила содействие через дружбу с ним, когда тот находился на посту мэра, пишет ВВС.

Теперь Независимое управление полиции по вопросам поведения должно решить, есть ли основания для расследования злоупотреблений Джонсона на государственной службе.

В свою очередь политик заявил, что его связь с американкой "не представляла интереса для объявления".

"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", – добавил премьер-министр.

Борис Джонсон

Отметим, до этого времени импичмент не объявлялся ни одному британскому премьер-министру, а последний раз подобная процедура запускалась в 1848 году, когда к суду за тайное соглашение с Россией пытались привлечь тогдашнего министра иностранных дел и будущего премьер-министра Генри Палмерстоуна.

Напомним, Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее решение приостановить работу парламента вызвало масштабные протесты в Британии.

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