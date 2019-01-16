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Готовил покушение на Путина: в Сербии задержан боевик ИГИЛ

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В Сербии в городе Нови-Пазар задержан боевик, который вероятно готовил покушение на президента России во время его визита в Белград.

По информации издания Informer, 21-летнего Армина Алибашича в понедельник остановил полицейский патруль в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание правоохранителей привлек рюкзак молодого человека. В результате в нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии провели обыск его квартиры, найдя там арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику ИГИЛ.

Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что предполагаемый террорист с большой долей вероятности не являлся одиночкой и у него есть подельники.

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Іnformer

Іnformer

Доказательства ,найденные при обыске

"Ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены и вооружены для совершения нападений, как на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места массового скопления гражданского населения. Они часто проходят отличную подготовку, имеют сложное оборудование и могут хорошо планировать нападения на защищаемых лиц... Поэтому я убежден, что арестованный ваххабит не одинок в этой акции и имеет помощников. При этом каждая террористическая угроза, исходящая с территории Нови-Пазара, опирается на позиции в мусульманской части Боснии и Герцеговины, где действуют различные террористические ячейки", — предупреждает аналитик.

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Покушение на Путина

Покушение на Путина

Іnformer

Между тем глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич подчеркнул, что во время визита Владимира Путина в Белград "наше министерство примет комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами".

Как известно, визит Путина в Белград запланирован на 17 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась в 1996 году, оставила прогноз на 2019 год, в которых предсказала президенту России Владимиру Путину попытку покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

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Персона
Владимир Путин
Место
Сербия
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Макс Махов
Макс Махов
Замочите Путина-хуйло в сортире! Любимое место фюрера! 🤣😃😀🇷🇺😆😆🖕🐐
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Нипанятна, так кацапы верещат что давно уничтожили весь ИГИЛ, причём раз 300..
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Приходько Егор
Приходько Егор
сейчас все кто будет сожалеть о том что Путина не убили приравниваются к террористам ИГИЛ. спасибо что спасли Путина. иначе к власти может прийти Жириновский и разнесет украину в щепки калибрами.
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Макс Махов
Макс Махов
Приходько Егор, пидор кацапский 🇷🇺🐷, ты с каких ебенев будешь? Паутина Хуйло Владимир Владимировича нужно либо прострелить, либо повесить! Будет справедливо. 😃😀🖕🇷🇺🐐🇷🇺😆😆🖕🐐
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Приходько Егор,подлиз жопы царю засчитан.Жириновский быстрее развалит рассею, чем разнесёт Украину,так,что чтобы твой царь побыстрее ушёл в свой рай и выбирайте в презика рассеи жирика,будут последние дни вяликой державы, которую развалил старый гомосек.
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