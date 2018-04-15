"Россия очень быстро разорится": в армии США предупредили Путина

Гонка вооружений между Америкой и Россией, о которой упоминалось при телефонном разговоре между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, уже началась.

"Мне кажется, гонка вооружений уже началась. Трамп человек прагматичный, потому все, что он говорит, потом сбывается", – рассказал в интервью "Обозревателю" экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах.

Американский военный напомнил, что Трамп увеличил военный бюджет, и не в последнюю очередь из-за бряцания оружием со стороны России.

"Наш бюджет-то вырос, а когда Путин говорит, что у него будет и такое, и сякое оружие, а бюджет для вооруженных сил у РФ понизился, и экономика хуже стала – это нонсенс, так не бывает. Если он сделает это – Россия очень быстро разорится, а она сейчас и так в очень плохой ситуации", – отметил Табах.

По его мнению, американский президент хочет дать шанс России выйти из этой ситуации, пригласив Путина на встречу в Белый дом.

Мне кажется, Трамп сказал: "Слушай, я буду как царь Соломон – дам тебе выход из этого угла, в который ты себя загнал. Ты ведь понимаешь, что началась стратегическая изоляция России, а это очень опасно. Более того, началась холодная война и опускается железный занавес – но в этот раз уже Запад изолирует себя от России, от Советского Союза", – говорит офицер США.

При этом Табах считает, что президент РФ понимает, что находится в опасности, "поэтому он решил послушаться совета Трампа и встретиться с ним".

Как ранее сообщал "Обозреватель", у российских властей растет готовность использовать ядерное оружие – Москва модернизирует ядерный арсенал, и барьер для его применения снижается.