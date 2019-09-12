"Настроение антипутинское": Гиркин намекнул на революцию в России

Экс-главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в России быстрыми темпами растет недовольство нынешней властью в лице Владимира Путина.

По его словам, такая тенденция наблюдается даже в глубинке страны-агрессора. О катастрофическом падении доверия к бессменному лидеру россиян Гиркин заявил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин "Эспрессо TV"

"Население, в том числе в крупных городах, не принимает эту власть. Может быть, какие-то бабушки-пенсионерки до сих пор и молятся на Путина, но фактически в маргиналах оказались те, кто поддерживает сейчас власть. Общее настроение населения, причем не только образованного, но и в деревне – оно резко антипутинское и антивластное", – сказал бывший главарь боевиков "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Гиркин заявлял, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.

Также он говорил, что у президента России сейчас есть несколько двойников. Также он предполагал, что свергать Путина будет не народная революция, а его собственное окружение.

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