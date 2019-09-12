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12 сентября • обновлено в 08:45
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"Настроение антипутинское": Гиркин намекнул на революцию в России

7.4т Читать материал на украинском

Экс-главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в России быстрыми темпами растет недовольство нынешней властью в лице Владимира Путина.

По его словам, такая тенденция наблюдается даже в глубинке страны-агрессора. О катастрофическом падении доверия к бессменному лидеру россиян Гиркин заявил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

"Эспрессо TV"

"Население, в том числе в крупных городах, не принимает эту власть. Может быть, какие-то бабушки-пенсионерки до сих пор и молятся на Путина, но фактически в маргиналах оказались те, кто поддерживает сейчас власть. Общее настроение населения, причем не только образованного, но и в деревне – оно резко антипутинское и антивластное", – сказал бывший главарь боевиков "ДНР".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Гиркин заявлял, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.

Также он говорил, что у президента России сейчас есть несколько двойников. Также он предполагал, что свергать Путина будет не народная революция, а его собственное окружение.

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Персоны
Владимир Путин Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Так уже 5 лет раша фклочья.Опоздал,Гиркин.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Немытые, да это же ваш новый президент ! Путя - устал, решил - я ухожу, поеду лучше в загнивающую Европу к семье, а вам подсовывают такого себе борца с режимом. Умом ведь Россию - не понять, да две извечные беды никуда не делись !
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филипп филипыч
филипп филипыч
влажные мечты патриотов неньки) упоротые майдановцы я хоть и не топлю за путина но как живущий всю жизнь в россии понимаю что никакого майдана не будет. и слава богу))
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2 из 6 ответов | показать все
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
филипп филипыч, я психику твою пожалел: основная тема в Хельсинки - Украина, это с ria.ru, встреча в Осаке - просто шанс покрасоваться и встретиться с Трампом ! Знаешь другие итоги ?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, а что ты про Хельсинки и Осаку промолчал?) природная скромность не позволяет?)))
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