"Фоткаются с гранатометами": на КремльТВ вспыхнул скандал из-за летального оружия США в Украине

Российские пропагандисты взорвались гневом из-за эфира ОбозТВ, на котором обсуждалась новость о скандальных фото бойцов "Азова" с американскими гранатометами PSRL-1.

Бурная дискуссия развернулась на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

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В частности, возмущение у российских пропагандистов вызвала не только информация о том, что на территории Украины уже есть летальное оружие из США, но и заявление внефракционного народного депутата Украины Олега Петренко о том, азовцы не применяли его в зоне АТО, а лишь пофотографировались с ним.

"Американцы поставляют Украине оружие, чтобы пофоткаться. Ну вот других объяснений пока нет, действительно. Фотографии американских гранатометов азовцы, которых в России, Канаде и США признали неонацистами, отовсюду поудаляли. Остались, естественно, скриншоты, 21 век", — язвительно отметила ведущая программы.

Кроме того, на волне всеобщего возмущения в студии она решила еще больше разжечь публику заявлением о том, что Минобороны России якобы нашло доказательства того, что украинские беспилотники атаковали российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

В качестве аргумента пропагандисты показали фрагмент комментария начальника управления строительства и развития системы БПЛА Геншатаба РФ Александра Новикова.

"Основой взрывчатого вещества боеприпасов был тен, превосходящий по мощности гексоген. Он производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химреактивов", — заявил он.

В продолжение темы о воинственном настрое Украины ведущие также вспомнили о поставке в страну американских винтовок Barrett и о слухах относительно снабжения "Азова" противотанковыми ракетными комплексами Jawelin.

"Насмотрелись американцы и поперек батьки в пекло отправили еще и противотанковые ракетные комплексы, ну чтобы украинцы пофоткались, как мы уже поняли. Здесь уже без улыбки и юмора оговоримся, что отправили решительно. Мы знаем совершенно точно. Обнародован контракт, есть документы. И производитель заявил: "Да, отправили, все дошло". Но как это частенько бывает в Украине, оружие каким-то образом растворилось: оно как бы есть, но его как бы нет. Однако после боя кулаками не машут. Попались азовцы, попались украинцы, да еще и американцев подставили", — подытожили пропагандисты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Полк "Азов", который входит в состав Нацгвардии Украины, не может иметь на вооружении американские ракетные комплексы Javelin.