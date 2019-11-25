Европу потрясло ограбление века: похищение древних драгоценностей на €1 млрд попало на видео

В понедельник, 25 ноября, грабители проникли в музей старинных ювелирных изделий "Зеленые своды" в Дрездене.

Об этом сообщил в Facebook журналист Boris Fel. "Крупнейшая кража в европейской истории!" – заявил он.

По данным СМИ, под мостом Августа около 5 утра подожгли блок питания, что парализовало электропитание государственных художественных коллекций. Затем несколько преступников через оконный проем пробрались в залы, забрав исторические драгоценности, бриллианты и другие драгоценные камни.

"Окно было защищено железной решеткой. Решетка, как выяснилось, была выкована в 1890 году и с тех пор, похоже, не обновлялась. Вероятно, усталость металла позволила преступникам раздвинуть прутья, проникнуть в здание и вернуть решетку в прежнее состояние. Из музея с добычей похитители выбрались через подземный ход. Сейчас пока не ясно, была ли использована какая-то подземная коммуникация или сообщники похитителей прорыли этот туннель заранее", - рассказал журналист.

Відеозапис моменту пограбування скарбів "Зелених склепінь" у Дрездені pic.twitter.com/EtLF4owsuq — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 25, 2019

Зелёные своды (Grünes Gewölbe) — знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма. Название самой богатой коллекции драгоценностей в Европе происходит от некогда окрашенных в малахитово-зелёный цвет, а сейчас закрытых зеркалами колонн зала драгоценностей.

Саксонский курфюрст и король Польши Август Сильный в 1723—1729 годах повелел обустроить кунсткамеру, где посетители в окружении барочной архитектуры могли познакомиться с художественными экспонатами и раритетами, собранными им и его царственными предшественниками.

В этом облике Зелёные своды сохранились вплоть до XX века. Тем самым музей может претендовать на звание самого древнего музея мира, которое носит Британский музей.

facebook.com/boris.fel

facebook.com/boris.fel

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января из Третьяковской галереи (Москва, Россия) похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кража была совершена весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Эту кражу окрестили "ограблением века". Стоимость картины невозможно определить, так как ее называют бесценной. Но на следующий день вора задержали, а картину нашли.

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