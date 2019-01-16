 ''Это не ультиматум!'' Лавров жестко осадил Японию из-за Курил

Признание итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией по Курильским островам - это не предварительное условие и не ультиматум.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января на большой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что требования Японии передать им южные Курильские острова противоречат Уставу Организации Объединенных Наций. Одна из статей которого гласит, напомнил он, что итоги Второй мировой войны незыблемы.

Сергей Лавров

"Мы ничего не требуем, просто призываем привести практические действия наших японских соседей в соответствие с их обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и по целому ряду других документов", - добавил министр.

О возврате этих территорий никто не договаривался, еще раз добавил российский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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