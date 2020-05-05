"Это не он!" На Западе распространились теории о двойнике Ким Чен Ына: фото в сравнении

В сети начали появляться теории, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына есть двойник – якобы на его старых и новых фотографиях заметны существенные отличия во внешности.

Как сообщает DailyMail, такие подозрения начали появляться после того, как Ким Чен Ын 1 мая пришел на открытие завода по производству удобрений. Там его несколько раз сфотографировали и эти кадры начали разбирать в сети.

Например, бывший член Консервативной партии Великобритании и писательница Луиза Менш обратила внимание, что у лидера КНДР якобы изменилась линия губ и зубы. Мол, на последней фотографии они неровные, тогда как до этого зубной ряд не имел каких-то заметных дефектов. Правда, на аналогичном снимке, опубликованный властями Северной Кореи, зубы Кима все же ровные.

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника DailyMail

Эту фотографию распространила власть КНДР, на ней зубы ровные DailyMail

"Это не тот же человек. Но спорить не собираюсь", – заявила Менш.

Кроме того, было замечено, что у Ким Чен Ына изменилась форма ушных раковин. Как отмечают в издании, для сравнения теоретики использовали фотографии десятилетней давности и форма лица лидера КНДР могла измениться из-за его режима питания.

Блогер Дженнифер Цзэн поддержала эту идею и заявила, что нужно обращать внимание на четыре вещи: зубы, уши, волосы и появления его сестры.

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника DailyMail

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его руке был замечен загадочный след.

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