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6 мая • обновлено в 06:56
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"Это не он!" На Западе распространились теории о двойнике Ким Чен Ына: фото в сравнении

38.3т
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В сети начали появляться теории, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына есть двойник – якобы на его старых и новых фотографиях заметны существенные отличия во внешности.

Как сообщает DailyMail, такие подозрения начали появляться после того, как Ким Чен Ын 1 мая пришел на открытие завода по производству удобрений. Там его несколько раз сфотографировали и эти кадры начали разбирать в сети.

Например, бывший член Консервативной партии Великобритании и писательница Луиза Менш обратила внимание, что у лидера КНДР якобы изменилась линия губ и зубы. Мол, на последней фотографии они неровные, тогда как до этого зубной ряд не имел каких-то заметных дефектов. Правда, на аналогичном снимке, опубликованный властями Северной Кореи, зубы Кима все же ровные.

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника

DailyMail

Эту фотографию распространила власть КНДР, на ней зубы ровные

Эту фотографию распространила власть КНДР, на ней зубы ровные

DailyMail

"Это не тот же человек. Но спорить не собираюсь", – заявила Менш.

Кроме того, было замечено, что у Ким Чен Ына изменилась форма ушных раковин. Как отмечают в издании, для сравнения теоретики использовали фотографии десятилетней давности и форма лица лидера КНДР могла измениться из-за его режима питания.

Блогер Дженнифер Цзэн поддержала эту идею и заявила, что нужно обращать внимание на четыре вещи: зубы, уши, волосы и появления его сестры.

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника

DailyMail

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника

Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника

DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его руке был замечен загадочный след.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Комментарии
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Смешно
91
Интересно
1
Печально
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Трэш
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Manfred Anry
Manfred Anry
Так він навчався в хорошого вчителя ---Х ..ла..
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