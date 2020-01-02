Эстония потребовала у России отдать две области: заявление

Эстония вновь напомнила России о своих территориальных претензиях к государству. Причиной стал Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, который действует до сих пор.

Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении. Согласно договору, Эстонии принадлежала часть Ленинградской и Псковской областей.

Пыллуаас подчеркнул, что 2 февраля исполнится столетие подписания Тартуского мирного договора. После восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", – добавил глава парламента.

В России Тартуский договор считают историческим документом, который не имеет юридической силы.

Эстония потребовала от России вернуть земли shock.ee

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пыллуаас требовал от России вернуть захваченные территории государства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!