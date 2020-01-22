Есть три дня: Сенат принял важное решение по импичменту Трампа

В среду, 22 января, в Сенате США продолжился судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа за его давление на Украину. В частности, сенаторы приняли резолюцию, определяет правила рассмотрения дела.

Отметим, что процедура импичмента началась 21 января и предварительно продлится две недели, передает CNN. С итогами первого дня можно ознакомиться здесь.

Так, согласно документу у представителей Трампа и его противников будет три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон получит возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.

Затем члены Сената смогут задать свои вопросы по делу, этот этап займет 16 часов. Вопросы должны быть поданы в письменном виде. После этого сенаторы смогут приступить к дебатам, по итогам которых они должны определить, есть ли все-таки необходимость приглашать каких-либо свидетелей.

Добавим, что процесс продолжился с того, что адвокат Трампа Пэт Чиполлон отчитал главу Судебного комитета Джерри Надлера за его аргументы аргумент в пользу показаний бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, Надлер неоднократно обвинял республиканцев Сената в участии в сокрытии, если они отклоняли запросы Демократической партии о свидетелях.

Пэт Чиполлон

При этом Надлер заявлял, что "Сенат находится под судом в глазах американского народа".

"Будете ли вы голосовать, чтобы все доказательства были представлены здесь? Или вы предадите свое обещание быть беспристрастным присяжным? Приведете ли вы Болтона сюда и разрешите ли представить вам все записи о неправомерных действиях президента? Или решите быть соучастником, покрывая президента", – говорил сенатор.

После таких слов Чиполлон потребовал от Сената извинений: "Надлер пришел сюда и выдвинул ложные обвинения против нашей команды, он выдвинул ложные обвинения против всех вас. Он обвинил вас в сокрытии. Он выдвигает ложные обвинения против президента".

Еще один из адвокатов Трампа Джей Секулоу также давил на Надлера.

Джерри Надлер

"Только виновные пытаются скрыть улики"? Поэтому, я думаю, когда президент Обама дал указание генеральному прокурору не предоставлять информацию, он был виновен в совершении преступления. Вот как это работает, мистер Надлер? Так работает Конституция Соединенных Штатов? Потому что это не так, как было написано. Это не так, как это интерпретируется. И американцы не должны так поступать", – говорил он.

Главный судья процесса Джон Робертс давал наставления и указания сторонам, после того, как они обменялись репликами.

"Я думаю, что для меня было бы целесообразным в равной степени предостеречь и руководителей Палаты, и совет президента, чтобы они помнили, что они обращаются к самому большому совещательному органу в мире", – предупредил Робертс.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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