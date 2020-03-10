Эрдоган не пожал руку Столтенбергу при встрече: момент попал на видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за угрозы заражения коронавирусом не пожал руку генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу во время встречи в Брюсселе (Бельгия).

Вместо рукопожатий турецкий лидер в знак приветствия прикладывал руку к сердцу. При встрече Эрдоган приложил руку к груди, сказав "Корона". На что генсек, улыбнувшись, последовал его примеру. Видео с данным инцидентом опубликовали в сети.

Отметим, что не жали руку и остальные представители турецкой делегации.

Столтенберг и Эрдоган

"Имею надежду, что очень скоро человечество победит эту угрозу", – рассказал Эрдоган на встрече с представителями турецкой общины в Брюсселе, передает "Укринформ".

Отметим, что Столтенберг и Эрдоган обсуждали кризис с беженцами после эскалации конфликта в Сирии.

Столтенберг и Эрдоган

Столтенберг и Эрдоган

Столтенберг и Эрдоган

Как сообщал OBOZREVATEL, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) обнаружили первого зараженного смертельным коронавирусом COVID-19. В Турции пока не зафиксировано ни одного случая болезни.

По состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

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