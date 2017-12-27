Директор кондитерской фабрики в Москве устроил стрельбу по людям: есть жертва

В Москве директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов устроил стрельбу по людям из винтовки "Сайга", в результате чего ранения получили несколько человек и один мужчина погиб — 31-летний охранник Алексей Костиков (по другим данным Осипов), который первым попытался остановить своего руководителя.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Убитый Аверьяновым охранник РЕН ТВ

По некоторым данным, мужчина решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому уже даже началось гражданское дело. Так, некий Шамсутдин Раджабов пытался обанкротить бизнес Аверьянова, однако тот считал это незаконным.

Илья Аверьянов Mash

Бизнесмен заявил, что на стрельбу его подтолкнул рейдерский захват его предприятия по поддельным документам и вооруженное нападение конкурентов.

Также стало известно, что на месте преступления с самого утра с ним находится сестра Екатерина Аверьянова. Именно она по неизвестным причинам заперла здание фабрики, что сделало невозможным доступ туда медиков и правоохранителей.

К месту происшествия, на улицу Иловайскую, стянули силы, организовали подъезд скорых помощей, полиция оцепила территорию "Меньшевика", поскольку стрелок продолжает удерживать заложников, а также отказывается подпускать правоохранителей к раненым.

Среди раненых могут быть несколько сотрудников Службы судебных приставов Москвы. Отмечается, что за ними и за вышеуказанным Раджабовым Аверьянов бегал по всей территории фабрики.

Также стало известно, что помимо стрельбы по своим посетителям, директор фабрики "Меньшевик" открыл огонь по прохожим на улице из окна. В полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка.

На место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Баранов.

По информации РИА "Новости", полиция не могла проникнуть внутрь здания, где находятся злоумышленник и раненые, сразу. Более того, стрелок отказался освободить заложников.

Следует отметить, что заложниками также стали люди, находящиеся в соседнем с фабрикой здании центра для малоимущих. Полиция запретила им покидать территорию для их же собственной безопасности.

Родственники удерживаемых приехали на место происшествия и ждут за оцеплением. Одной из женщин удалось поговорить с мужем. Он подтвердил, что не может покинуть помещение. "Вместе со мной здесь еще три человека", — сказал мужчина.

По состоянию на 11:48 по киевскому времени, сообщает Telegram-канал НТВ, полиция и Росгвардия наконец вошли в здание фабрики и ищут злоумышленника. Полиция отрабатывает версию того, что Аверьянов уже покинул зону оцепления и сейчас скрывается где-то в окрестностях. Его местонахождение будут устанавливать по сигналу с мобильника.

Позднее по некоторым данным удалось установить, что специалисты МВД Москвы якобы смогли вступить в переговоры с Аверьяновым, правда, пока только по телефону.

Гильза РЕН ТВ

В 14:11 по киевскому времени появилась информация, что с территории завода "Меньшевик" выезжают автомобили и оттуда выпустили женщину. Это может свидетельствовать о том, что стрелку все-таки удалось уйти с места преступления.

Вместе с тем, в СМИ появились слухи об убийстве преступника. Однако в полиции заявили, что спецназ проверил всю территорию предприятия, но экс-директора не нашел, в связи с чем зона поиска была расширена. Более того, Аверьянов якобы покинул территорию предприятия еще до того, как было выставлено оцепление, заявили в МВД.

В этой связи в Москве объявили план "Сирена". Приметы Аверьянова переданы всем сотрудникам полиции. Также им дано указание взять под контроль все выезды из Москвы и обязательно использовать бронежилеты.

Предварительно известно, что стрелок бросил карабин и скрылся безоружным.

"Оружие изъято, он покинул территорию предприятия без него", — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Харьковщине мужчина устроил стрельбу из охотничьего карабина по двум парням. Оба пострадавших были госпитализированы в реанимацию больницы Чугуева, поскольку им понадобилось хирургическое вмешательство.