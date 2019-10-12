Главная Новости
12 октября • обновлено в 07:10
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Девушка потратила тысячи долларов на внешность Барби: как она выглядит

2.9т Читать материал на украинском

19-летняя Стефани Мюлик из Швеции призналась, что тратит около 168 тысяч шведских крон (около 420000 грн, 17 тыс. долларов) в год на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Впервые она попробовала увеличить губы в 13 лет, и с тех пор регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов, пишет The Mirror.

Девушка всегда стеснялась своего носа, поскольку ее парень однажды сказал ей, что он "портит ее красивую внешность". С тех пор Мюлик изменила не только нос, но и губы, подбородок, щеки, брови и зубы.

Каждый месяц девушка колола филлеры в губы. Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

Стефани Мюлик

Стефани Мюлик

instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик

Стефани Мюлик

instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик

Стефани Мюлик

instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик

Стефани Мюлик

instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик

Стефани Мюлик

instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик

Стефани Мюлик

instagram.com/blondiesteffi

Мюлик планирует сделать в будущем больше пластических операций, включая увеличение груди, ягодиц и губ, удаление ребер, подтяжку лица и липосакцию.

Новости
Хотела стать Барби: жертва пластических операций ужаснула внешним видом. Фото до и после

По словам девушки, процедуры придают ей уверенность в себе. Вдохновение она черпает у кукол Bratz и Барби, а также моделей Playboy.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная украинская модель с кукольной внешностью, "одесская Барби" Валерия Лукьянова угодила в неприятную ситуацию со своим фото.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Швеция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Очень красивая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Smallwille JorEl, Если бы не губы я еще возможно и согласился бы. а с такими надувными губами это чудовище какое то)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel