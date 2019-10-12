Девушка потратила тысячи долларов на внешность Барби: как она выглядит

19-летняя Стефани Мюлик из Швеции призналась, что тратит около 168 тысяч шведских крон (около 420000 грн, 17 тыс. долларов) в год на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Впервые она попробовала увеличить губы в 13 лет, и с тех пор регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов, пишет The Mirror.

Девушка всегда стеснялась своего носа, поскольку ее парень однажды сказал ей, что он "портит ее красивую внешность". С тех пор Мюлик изменила не только нос, но и губы, подбородок, щеки, брови и зубы.

Каждый месяц девушка колола филлеры в губы. Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

Стефани Мюлик instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик instagram.com/blondiesteffi

Стефани Мюлик instagram.com/blondiesteffi

Мюлик планирует сделать в будущем больше пластических операций, включая увеличение груди, ягодиц и губ, удаление ребер, подтяжку лица и липосакцию.

По словам девушки, процедуры придают ей уверенность в себе. Вдохновение она черпает у кукол Bratz и Барби, а также моделей Playboy.

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