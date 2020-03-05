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5 марта • обновлено в 17:19
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Депутат Госдумы оконфузился фейком о русском языке в США

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Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников отличился фейком о русском языке. Он заявил, что в США русскоязычные люди якобы повсеместно могут воспользоваться услугами переводчика.

Нелепое заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", когда Калашников возмущался из-за якобы ущемления русского языка в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Калашников выдал фейк о русском языке

Леонид Калашников выдал фейк о русском языке

"А как быть, например, женщине, которая не знает украинского языка? Вот как быть? Вот она пришла в больницу! В Америке, в Нью-Йорке, ты придешь в больницу – есть переводчики на русский язык везде, экскурсоводы – везде! А ты представляешь, что 40% русских должны знать сразу украинский?!" – разразился недовольством российский депутат, обращаясь к гостю эфира из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор исторических наук, заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко доказал, что во времена Киевской Руси на территории современной Украины уже существовал староукраинский язык. Это подтверждает лексика литературных памяток того времени, а также надписи на стенах Софийского собора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Gordon Yury
Gordon Yury
Дураками в моковии не рождаются. а под пагубным воздействием кремля становятся!!!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Живуть паралельно здоровому глузду.
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