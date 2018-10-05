Демарш ГРУ в мире: список обвинителей России в кибератаках пополнился

Германия присоединилась к европейским коллегам и США в обвинениях по отношению к Главному управлению Генштаба Минобороны России в осуществлении масштабных кибератак.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle. Он отметил, что ФРГ осуждает нападения на международные организации и объекты союзников.

"Федеральное правительство также исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT-28 (Fancy Bear, - Ред.) стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется на очень надежных собственных фактах и ​​источниках", - сказал Зайберт.

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По его словам, правительство ФРГ полностью доверяет оценке британских и голландских властей касательно кибератак со стороны российской разведки.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства и воздерживаться от таких действий", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали по обвинению в планировании кибератак на ОЗХО четверых россиян. В РФ резко ответили по этому поводу. Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе, во взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того Министерство юстиции США выдвинуло такие же обвинения и выслало семерых сотрудников российского ГРУ. К реакции партнеров присоединилась 4 октября Канада.