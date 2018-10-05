МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Демарш ГРУ в мире: список обвинителей России в кибератаках пополнился

907Читать материал на украинском

Германия присоединилась к европейским коллегам и США в обвинениях по отношению к Главному управлению Генштаба Минобороны России в осуществлении масштабных кибератак.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle. Он отметил, что ФРГ осуждает нападения на международные организации и объекты союзников.

"Федеральное правительство также исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT-28 (Fancy Bear, - Ред.) стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется на очень надежных собственных фактах и ​​источниках", - сказал Зайберт.

Новости
Путинские хакеры выкрали в ЕС важный документ об Украине

По его словам, правительство ФРГ полностью доверяет оценке британских и голландских властей касательно кибератак со стороны российской разведки.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства и воздерживаться от таких действий", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Нидерландов выслали по обвинению в планировании кибератак на ОЗХО четверых россиян. В РФ резко ответили по этому поводу. Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило ГРУ в организации кибератак по всему миру, в том числе, во взломе компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того Министерство юстиции США выдвинуло такие же обвинения и выслало семерых сотрудников российского ГРУ. К реакции партнеров присоединилась 4 октября Канада.

Место
Германия
Объект
Киберпреступность
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Федеральное правительство также исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT-28 (Fancy Bear, - Ред.) стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется на очень надежных собственных фактах и ​​источниках" Короче, ничего нового, опять хайли-лайкли и секретные доказательства
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги