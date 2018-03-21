Дело Скрипаля: Джонсон пояснил обвинение в адрес Путина

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин несет ответственность за отравление шпиона-перебежчика РФ Сергея Скрипаля.

"Я думаю, что очень важно, во-первых, показать, что виновниками события не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией. Вы знаете, я люблю Россию, у меня предки из этой страны. Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве – в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время", – заявил политик в интервью Deutsche Welle.

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Джонсон добавил, что это и есть причина, по которой он заявил о возможной причастности Путина к покушению на Скрипаля.

"Если вы посмотрите на вещество, которое использовалось, то это яд "Новичок" – к такому выводу пришли наши эксперты из лаборатории Porton Down, они хорошие специалисты. Мы пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия, они прибудут, чтобы проанализировать образцы нервно-паралитического вещества", – отметил он.

Борис Джонсон скриншот

По словам политика, Скрипаль был человеком, которого Кремль пытался уничтожить. Его идентифицировали как цель атаки.

"Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять", – уточнил глава МИД Великобритании.

Он также подчеркнул, что "Новичок" производилось исключительно в России. Потому в Британии считают, что доказательства указывают именно на РФ.

"Кто-то должен нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Путин, поэтому думаю, он не может дистанцироваться", – заявил политик.

Он пояснил, что все свидетельствует о попытке убийства Кремлем семейства Скрипалей.

"Все собранные нами данные свидетельствуют, что агенты российского государства пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца. Поэтому я считаю, что наша задача сейчас – защитить их, насколько это возможно", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обозвала Джонсона "русофилом" из-за заявлений касательно причастности России к покушению на Скрипаля. Кроме того, она увидела "многоходовку".