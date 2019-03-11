Даже камня не бросят: в Беларуси опровергли нападение на Украину

Со стороны Беларуси и даже белорусского президента Александра Лукашенко в отношении Украины нет никакой угрозы, в том числе и военной.

В республике нет ни одного белоруса, который бы "бросил камень в сторону украинца, даже если бы этого захотела Российская Федерация", сказал в интервью OBOZREVATEL первый руководитель Беларуси Станислав Шушкевич, отвечая на вопрос о возможном военном нападении Беларуси на Украину по желанию РФ.

Белорусские войска GoGetNews

"Думаю, этого бы не произошло. Лукашенко говорит, что никогда не бросит камень в русского, точно так же я уверен, что нет ни одного белоруса, который бы сделал это в отношении украинца. Не думаю, что со стороны Беларуси к Украине исходит какая-нибудь угроза", — предположил он.

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По словам Шушкевича, если говорить в общем, то "он счастлив, что Украина сейчас смотрится иначе, чем Беларусь".

"Когда бываю в Каневе, Киеве, Одессе, то я горд, что вы сохраняете человеческое достоинство в процессе решения сложных политических вопросов. Как вас обругивают российские сайты — это трудно передать. Куда не тронь, как обругивают Порошенко, кандидатов в депутаты — это страшное дело и унизительно для представителей такой большой и гордой страны, как Россия. Нужно не иметь уже никаких остатков совести, чтобы так лгать об Украине", — подытожил Шушкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, республика Беларусь, которая входит в Таможенный союз с Россией, и без создания Союзного государства с ней превращается в колонию Кремля.

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