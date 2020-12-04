Дания обратилась к России из-за оккупации украинского Крыма
Дания поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала Россию прекратить оккупацию Крыма.
Об этом в четверг, 3 декабря, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод на 27-м Министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает "Укринформ".
"Мы призываем Россию прекратить незаконную аннексию Крыма. Мы напоминаем всем участникам: Специальная мониторинговая миссия должна получать беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", – сказал он.
Войну на Донбассе Кофод назвал одним из крупнейших вызовов для безопасности.
Глава МИДа Дании отметил, что страна поддерживает "полное выполнение минских соглашений" и "выступает за полное восстановление территориальной целостности Украины".
Напомним:
Двухдневный 27-й Министерский совет ОБСЕ начался 3 декабря. В нем участвуют около 40 глав МИД стран-участниц Организации.
Из-за пандемии коронавируса встречу организовали в онлайн-формате.
Ранее планировалось, что Министерский совет пройдет в Тиране – столице Албании, председательствующей в ОБСЕ в 2020 году.
На мероприятии министры подведут итоги деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за 2020 год и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.
Украину на совете представляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL, в своем докладе Североатлантический альянс (НАТО) заявил, что должен усилить и расширить свое партнерское сотрудничество с Украиной и Грузией. Что касается России, то ее следует рассматривать как источник самых больших вызовов.