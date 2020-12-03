COVID-19 заболели еще 630 тысяч за сутки: статистика на 3 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в мире

По состоянию на четверг, 3 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 64,8 млн человек. За минувший день выявлено 634 970 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 44,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 203 тыс., Бразилии – 48 тыс. и Индии – 33 тыс.

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Коронавирус в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 758 264 человека. Умер 13 141 пациент, выздоровели – 369 054.

  • Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,2 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

  • Локдаун в Украине придется вводить, когда количество коек в медучреждениях, занятых больными COVID-19, приблизится к 50 тысячам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Главное за 3 декабря:

  • В ночь на четверг, 3 декабря, скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года. По данным СМИ, причиной смерти стали последствия коронавируса.

  • Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против введения очень жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что гражданам необходимо "гарантировать свободу".

  • В Центре по контролю и профилактике заболеваний США прогнозируют, что к февралю 2021 года в стране от коронавируса умрет около 450 тысяч человек. Сейчас в США уже 280 летальных случаев.

  • Так называемый длительный COVID-19 может сопровождаться легочными аномалиями, которые удалось зафиксировать у некоторых пациентов спустя три месяца после инфицирования.

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