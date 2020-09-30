Количество выздоровевших от COVID-19 перешло отметку в 25 млн: статистика на 30 сентября. Обновляется

По состоянию на среду, 30 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 287 906 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 80 тыс., в США – 44 тыс., а также в Бразилии – 31 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более одного млн человек. При этом болезнь побороли более 25 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 204 932 человека. Умерли 4065 пациентов, выздоровели – 90 250 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,4 млн), Индия (более 6,2 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Количество скончавшихся от коронавируса в мире превысило 1 млн человек. Об этом сообщили в ВОЗ.

Реальное количество умерших от коронавирусной инфекции, скорее всего, выше, чем в официальных данных, заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

Главное за 30 сентября:

В Москве на месяц ввели домашний режим для пожилых людей и "удаленку" для сотрудников. Соответствующий указ подписал мэр российского города Сергей Собянин.

Еще 27 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5230, следует из данных оперштаба. Накануне сообщалось о 23 умерших.

Испания является одной из лидеров по показателю распространения COVID-19 в Европе. В связи с этим Министерство здравоохранения страны настаивает на усилении карантинных ограничений.